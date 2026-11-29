屏東縣長選舉落幕，周春米大勝，拿下27萬1019票，得票率61.46％，成功連任。周春米今到競選總部舉行送神儀式。周春米也感謝屏東鄉親對她的信賴與支持，明天上班日她也回到工作崗位拚縣政，藉由這次選舉，有很多經驗、觀察與想法，希望能趕快落實縣政，建設大屏東。

周春米競選總部成立時請五尊神明駐駕競選總部，車城福安宮福德正神、屏東慈鳳宮媽祖、潮州三山國王二王爺、東港東隆宮溫府王爺、琉球鄉碧雲寺觀音佛祖。

周春米說，感謝屏東鄉親對她的信賴與支持，如同她在選舉時，跟大家報告，「我比四年前更想要當屏東縣長」，有很多建設跟計畫啟動，謝謝各位鄉親對民進黨與相關議員支持，民進黨在議會的席次上有些成長，按照相關法律程序跟規定，會由黨團召開會議，也會請縣黨部主委徐富癸，做相關政黨主張與程序進行。

周春米說，希望達成最大公約是努力目標，讓施政順利，權益都能兼顧，這個相關努力大家都要看得。

屏東縣議員部分，2026民進黨拿下16席、國民黨19席，無黨籍20席，相較於2022民進黨增加3席，國民黨席次不變，無黨減少3席。

屏東縣長周春米（前）今到競選總部舉行送神儀式。周春米也感謝屏東鄉親對她的信賴與支持，明天上班日她也回到工作崗位拚縣政。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米今到競選總部舉行送神儀式。周春米也感謝屏東鄉親對她的信賴與支持，明天上班日她也回到工作崗位拚縣政。記者劉星君／攝影