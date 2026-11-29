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選舉罕見平票！竹東上坪里2候選人各107票 明抽籤決定當選人
新竹縣五合一選舉出現罕見平票結果！竹東鎮上坪里里長選舉，2名無黨籍候選人1號羅紹華、2號現任里長曾瑞琴，最終各獲107票，得票率同為50％。新竹縣選委會表示，將依規定於明天上午在竹東鎮公所辦理公開抽籤，決定當選人。
上坪里長部分，由挑戰者羅紹華對決尋求連任的現任里長曾瑞琴。曾瑞琴為第21、22屆上坪里長，具有基層服務經驗；羅紹華曾任新竹縣政府警察局警員、小隊長及竹東鎮調解委員，此次參選主打強化治安、增設親子空間，雙方競爭激烈。
開票過程中，兩人票數一路緊咬，最終各以107票打成平手，開票系統即時畫面中，兩人姓名後方甚至同時出現當選符號，引發地方熱議。
新竹縣選委會表示，依「公職人員選舉罷免法」規定，區域選舉候選人得票數相同時，應由選舉委員會通知候選人，於投票日後2日內以抽籤方式決定當選人。因此，上坪里長選舉將於明日上午在竹東鎮公所公開抽籤，正式結果仍待選委會公告確認。
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