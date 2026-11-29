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談台南選後布局 謝龍介喊話：不再是綠營鐵板、立委補選藍營絕不缺席
2026九合一大選順利落幕，8席立委補選選戰即將再度開打，針對台南選戰情勢與未來布局，國民黨立委謝龍介表示，台南不再是民進黨「鐵板一塊」的絕對優勢，不過，面對失敗仍要坦承努力不足，針對立委補選布局，「國民黨肯定不會缺席」。
謝龍介提到，過去曾有「立委參選立委」等帶職參選卻失利的案例，因此黨內在推派人選時必須審慎考量「審時度勢」，記取過去的失敗教訓，不過也會繼續尋求「藍白合作」擴大戰線，同時策略要更加靈活、不能墨守成規。
國民黨此次在台南市議會成功搶下15席次，針對後續政局與正副議長選舉布局，謝龍介也呼籲，從政同志對黨須保持忠誠，黨部與黨團更要充分溝通並審時度勢，國民黨在關鍵選戰中「絕對不會缺席」，也會汲取過去失敗經驗，同時密切關注綠營內部派系角力與動態。
謝龍介也說，對手陣營過去常被譏為「推出西瓜也能當選」，但如今選民已逐漸看清何謂「西瓜」與「好貨」，更展現渴望改變的民意，雖然從市長選舉結果來看是失敗，也必須坦然承認努力不足，然而，台南已有近半數選民支持藍營訴求，證明南部並非不可撼動。
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