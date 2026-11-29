民進黨籍何欣純以77萬6310票當選台中市長，較國民黨籍江啟臣多3萬5079票。台中市升格後第三度政黨輪替，勝選消息傳出後，有網友在Threads發文提醒她別忘了普發現金：「欸欸阿純，台中當選發現金幾萬要記得喔，我幫台中人發聲一下。」

貼文底下，網友跟著喊「5萬、5萬、5萬」、「兩年內沒發錢就罷免」、「自己說要發錢要記得喔」。另有網友算起一家五口能領25萬元，直呼羨慕。

事實上，台中市議員周永鴻、蔡耀頡去年提出的普發現金提案。兩人依市庫超徵稅收、土地標售收入及財劃法增加的資源估算，認為每位市民可分得約5萬9444元，因此提議普發5萬元。

何欣純當時談到這項提案時表示，是否發到5萬元仍須視財政狀況而定，在財政許可、議會支持下推動普發；金額則要看當年度市政需求和財政狀況。

何欣純今（29日）謝票時表示，上任後第一件事會盤點財政，並在議會第一會期提出追加預算，循正當程序推動普發現金。至於實際金額與發放日期，仍待後續盤點與議會審議。