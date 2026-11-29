九合一選舉開票結果出爐，基層鄉鎮市民代表選舉也出現戲劇性結果。台東縣蘭嶼鄉民代表選舉罕見出現兩組候選人同票，其中夏曼馬呢熱與謝秀雄同獲160票，原本兩人都可當選，卻因婦女保障名額影響席次分配，最後必須透過抽籤決定誰能取得當選資格，成為這次選舉特殊插曲。

根據中央選舉委員會開票資料，蘭嶼鄉民代表應選7席，包含1席婦女保障名額。全鄉4個投開票所完成開票後，1號施孝榮以207票居冠，3號施智宏197票、7號朱生財184票，10號張進發與11號謝阿生則同獲180票，兩人均順利當選。

另一組同票則出現在2號夏曼馬呢熱與15號謝秀雄，兩人各獲160票。若單純依照得票數排序，兩人原本都可進入應選7席的當選名單，但因女性候選人4號鍾海琳獲得156票，取得婦女保障名額，一般席次因此減少，兩名同票候選人必須爭取最後一席，透過抽籤決定當選人。

換句話說，夏曼馬呢熱與謝秀雄的得票都比鍾海琳多出4票，卻因婦女保障名額，原本可能雙雙當選的局面變成一人當選、一人落選。目前抽籤時間尚未確定，將由台東縣選舉委員會另行通知。

蘭嶼鄉民代表選舉不僅出現兩組候選人同票，更因婦女保障名額牽動最後席次，讓160票的兩名候選人還得再拚一次運氣。地方人士指出，離島與基層選區投票數基數較小，每一張選票的含金量極高，往往一兩票之差就會直接改寫政壇結局。 尤在蘭嶼選區，真的是連家族吃飯少喊兩個人去投票，四年後就要重來一次了。