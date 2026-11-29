原本一度傳出以25票贏得雲林縣斗六市長選舉的民進黨候選人尹令瑛，昨天深夜中選會發布最終選票，卻出現大翻盤，尹以27票之差落敗，尹令瑛今天上午也接到斗六市長候選人尹令瑛驗票聲請，將依選罷法規定分案審查後，再啟動查驗作業。

雲林斗六市長三人參選，三人力相當，形成「三腳督」，昨晚初步開票傳出民進黨候選人尹令瑛以25票些微選票獲勝，後來又確定民進黨縣長候選人劉建國也當選，雙嘉臨門，綠營支持者歡聲雷動，賀聲不斷。

不料，在慶賀同時，中選會也公布斗六市長選舉結果，國民黨候選人黃尤美以27票獲勝，消息傳開，尹的支持者炸裂，心情如洗三溫暖。尹令瑛今天凌晨即針對選舉以些微票數，產生巨大變動，透過臉書發表心情，上午並發出新聞稿表示，如此微小且關鍵的票數差距，以及3個候選人票數的變動也出現明顯落差，因此將依法向法院聲請驗票。

她表示，昨晚約8時26分據黃尤美自行宣布的票數，尹令瑛2萬1999票、黃尤美2萬1974票，但到11時19分中央選舉委員會正式公告的數據，卻顯示為尹令瑛2萬1952票、黃尤美2萬1979票，結果變成落後黃27票。

尹令瑛說，在前後2次的統計數據比對中，另一位無黨籍斗六市長候選人賴淑娞的得票統計並沒有變動，黃尤美的票數則只些微變動，唯獨尹令瑛的得票數出現高達47票的落差，並直接影響最終的選舉結果。基於選舉公平、公正與公開的核心價值，如此微小且關鍵的票數差距，計票過程有明顯落差，因此她有責任和義務釐清真相。

尹令瑛在發表新聞稿後，即向雲林地方法院遞狀聲請驗票。雲林地方法院庭長王子榮表示，已有接獲候選人尹令瑛聲請驗票，將分案審理，近日內再依法啟動查封及查驗選票作業。