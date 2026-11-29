基隆市長謝國樑昨贏得選戰，今早赴教會參加活動時說，市府提出的捷運第2階段路線自償率高，希望早一點跟交通部確定。他也會跟業界探討推動新建AI資料數據中心，希望台電也回饋基隆足夠的產業電力。

基隆市長選舉昨天投、開票，謝國樑獲得9萬9915票，挑戰他的基隆市議長童子瑋獲得9萬2790票，謝國樑以7125票擊退童子瑋，成功連任。

謝國樑上午前往七堵區貴格會崇信教會參加活動時表示，這次選戰非常激烈，地方上衝突也非常大，也有很多的里長和地方人士，受了很多委屈。他很感謝市民朋友用選票，讓他繼續為大家服務。

謝國樑說，他也了解到有很多未來應該要做的，一定要做的事。比如說捷運第2階段路線，他希望早一點跟交通部確定。市府提出的路線明確，而且有聯合開發計畫，自償率很高，國發會應該會優先考慮。

謝國樑指出，他也會積極的跟業界探討新建AI資料數據中心，台電過去一段時間有私下承諾，給予基隆足夠的產業電力。現在選完了，希望台電能夠明確一點。本來台電新建協和電廠更新，就應該會回饋基隆，他希望大家公正的好好推動這些事。

交通議題部分，謝國樑說，通勤問題、交通問題、公車轉運問題，市府都會參考好的建議，努力來做。電動公車30台都領牌了，現在已到了10幾台，他希望在年底以前、下個月初盡快的上路，讓大家感受到公共運輸新的里程碑。

謝國樑表示，這次選舉選出很多新任的里長，他會親自一一拜訪，了解他們對於地方的需求，好好跟他們合作。很多年輕的新科議員朋友，他也表示祝賀，市府期待跟他們攜手打造更有感的市政。

謝國樑說，跟里長、鄰長合作是他任內非常重要的方向，因為跟里鄰合作，才可以落實民眾的需求。要做的多工作真的很多，明天就會召集市府主管，向他們表達感謝，並繼續跟他們攜手合作，好好的把這些工作落實。