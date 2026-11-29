彰化縣長選舉昨日落幕，民進黨候選人陳素月以30萬929票當選，國民黨候選人魏平政拿下26萬5486票，兩人差距3萬5443票。隨著陳素月即將入主縣府，遺留的彰化縣第四選區立委席次將進行補選。魏平政此次創下近幾屆縣長選舉最小票數差距，選後轉戰立委補選的勸進聲浪隨之高漲。

魏平政今天一早就從社頭展開謝票，統計顯示，本次縣長選舉投票率約65%，陳素月得票率46%，魏平政40%，雙方僅差約6個百分點。對比2014年民進黨魏明谷擊敗國民黨林滄敏、大贏逾10萬票，魏平政自今年5月獲提名以來，民調從個位數一路攀升至最終僅差約3.5萬票，展現強勁追趕力道。

依規定立委補選需在3個月內選舉，藍營已有多人被點名。剛連任的縣議員曹嘉豪與鄭俊雄過去皆曾傳出有意角逐，其中鄭俊雄更曾代表國民黨出戰2024年立委選舉。前彰化縣農會總幹事、縣府秘書張建豐近期勤跑基層並經營社群，展現參選企圖心，加上家族深耕社頭、田中一帶，具備地方人脈；前副縣長洪榮章雖被點名，但表示目前無參選規劃。

剛打完大選的魏平政知名度大幅提升，成為地方力拱的熱門人選。儘管他昨晚表示沒想到要參加補選，但外界認為國民黨中央仍可能採取徵召方式布局。

國民黨前立委蕭景田表示，縣長選舉敗選會深刻檢討，但選舉結果雙方差距比原本預估更近，顯示藍營最後階段的整合與組織動員發揮影響力，加上魏平政家人全力輔選，以及他的人格特質、學經歷與願景成功吸引中間選民。

蕭景田認為，魏平政剛歷經大選洗禮，具備全縣知名度與經驗，是補選的「一時之選」，但最終仍視個人意願與黨中央規劃而定。

此外，魏平政的女兒魏敬倫選戰期間陪同父親跑行程，成為話題人物，甚至有網友點名她參選。不過據了解，魏敬倫尚未滿23歲，未達立法委員候選人法定年齡資格。