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吳秀華展開謝票 承諾上任後台東縣府人事力求穩定
國民黨台東縣議長吳秀華順利當選下屆台東縣長，今早展開謝票行程。她表示，未來縣府會力求人事穩定，也會徵詢好人才進入縣府服務，逐步實現競選時所提的政見。
台東縣五合一選舉圓滿落幕，縣長總投票率為65.05％，國民黨候選人吳秀華以6萬8845票、2萬8013票差距，擊敗主要對手民進黨候選人陳瑩，當選第20屆台東縣長。
縣長當選人吳秀華在女兒陪同下謝票，出發前與擔任她競總總幹事的立委黃建賓一起受訪。
吳秀華說，這幾天先進行謝票行程，接下來要調整心態，從監督者角色轉換為施政者立場；上任後會針對選舉過程中所提的政見逐步實現，人事方面先求穩定，陸續徵詢好人才進入縣府。
黃建賓表示，台東縣的財力級次由原本的第 5 級調升為第 1 級，縣府財政壓力十分大，經營上有很多考驗，他已向議長吳秀華承諾，會再找尋其他縣市立委一起協助，逐步協助她推動政見。
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