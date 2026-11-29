民進黨此次地方大選高雄表現出色，除市長票大勝逾10萬票，市議員還拿下33席，首度單獨過半，國民黨有5名現任議員落馬，民進黨則有多名新人出頭，大岡山選區新人蔡秉璁，首度參選就在激戰區拉下國民黨老將，還拿下選區第3高票，他今受訪表示，未來會全力打拼，不辜負選民期待。

蔡秉璁為立委邱志偉團隊執行長，考上台大電機後參與社會運動，後轉系至台大社會系就讀，並擁有清華大學社會學碩士高學歷。他曾任監察院前院長陳菊秘書、台電董事長曾文生機要秘書，當年他結婚時「菊系」要角幾乎都到場，被視為新潮流鼎力栽培的新生代。

大岡山選區含永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭六行政區，應選5席含1席婦女保障名額；綠營現任議員有林志誠、黃秋媖，國民黨則有前副議長陸淑美、方信淵及宋立彬，藍綠壁壘分明。

今年大選，林志誠、黃秋媖、方信淵、宋立彬爭取連任，陸淑美則交棒女兒黃韻涵，另有前海洋局長張漢雄之子張騏晟以無黨參選。原本地方將張騏晟視為可能黑馬，但他選前涉入賄選、幽靈人口爭議，父親以及胞兄、梓官區漁會總幹事張鈞華均被羈押，重創選情。

大岡山選區最後以方信淵意外落馬，首度參選的蔡秉璁成功在老將環伺的環境中勝出，且還拿下選區第三高票，結果跌破不少人眼鏡。

蔡秉璁今天一早陪同市長當選人賴瑞隆掃街謝票，他受訪說，雖然選舉結果雙北無法成功勝出，但選舉過程仍帶動全台氣氛，氣勢好的狀態下，能夠炒熱選舉，對於選情確實有很大的幫助。

蔡秉璁說，感謝市民支持，以及前輩指導跟照顧，讓大岡山提名3席全壘打，選舉結束是打拼的開始，從今天開始會跟賴瑞隆市長一起權力打拼。