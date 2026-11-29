花蓮縣長選舉昨天上演激烈三方對決，國民黨游淑貞最終以357票險勝無黨籍張峻。張峻陣營今天委託律師向花蓮地方法院聲請重新計票，張峻競總主任胡慧君指出，昨天開票過程「狀況百出」，包括整疊選票直接唱票，甚至有選監人員目睹張峻的選票遭誤判為廢票，盼透過驗票釐清真相。

花蓮縣長選戰今年形成泛藍三腳督局面，開票初期3名候選人票數緊咬，不過隨著開票進度過半，無黨籍魏嘉賢票數逐漸落後，選情轉為游淑貞、張峻兩人競爭，最後游淑貞以6萬3013票勝出，張峻獲得6萬2656票，雙方僅差357票。

張峻陣營認為，雙方票數差距不到400票，加上無效票超過2500張，今天委託律師魏辰州前往花蓮地方法院提出聲請。

胡慧君表示，昨天開票過程中，選監人員陸續回報不少異常情形，例如正常應逐張展示、唱票，卻有部分開票所直接拿起整疊選票唱票，讓現場監票民眾無法清楚辨識每張選票圈選哪位候選人；另有選監人員反映，明明看到選票圈選的是2號張峻，卻被喊成廢票，不過，這些情況仍有待正式驗票確認。

胡慧君說，候選人等待重新計票結果，但張峻非常感謝6萬多名支持者的託付，大家希望翻轉花蓮的心意，他都會放在心上，未來也將秉持愛花蓮的初衷，繼續為地方努力、服務鄉親。

律師魏辰州表示，張峻與游淑貞得票差距357票，占本次縣長選舉有效票數千分之2.1，符合公職人員選舉罷免法第69條第1項規定，因此在法定7日期間內，向法院聲請查封選舉人名冊、選舉票及重新計票。

花蓮選委會課長李冠霆表示，截至今天為止，花蓮縣所有的選舉票都已經送到縣選委會封存，依照開票結果，雙方的差距在選罷法規定重新驗票的範圍內，會依照法院的裁定依法配合辦理，並秉持行政中立，確保選舉的行政及中立。

花蓮縣長國民黨候選人游淑貞以357票險勝無黨籍張峻，張峻陣營今天委託律師向花蓮地方法院聲請重新計票。記者王思慧／攝影