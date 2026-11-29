無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，昨天以3175票拿下第3高票，今天一早宣布將投入2028年總統大選，並預告明天上午前往嘉義地院，以嘉義市選舉委員會及中央選舉委員會為被告，提起嘉義市長選舉無效之訴。他自曝，原以為自己會拿到0票，因為連自己那一票都因蓋錯地方成了廢票，並喊話「真正的戰鬥，現在才要開始！」

依據中選會公布的開票結果，民進黨王美惠獲6萬9815票，得票率53.28%；藍白共推的張啓楷獲5萬5364票，得票率42.25%；黃宏成獲3175票，得票率2.42%，在此次市長選舉中排名第3，正式選舉結果仍以中選會公告為準。

黃宏成臉書發文表示，感謝3175名選民支持，原本以為自己會是0票，沒想到連自己都投成廢票，還能獲得3000多票。他以「山不在高，有仙則名，水不在深，有龍則靈，票不在多，有神就行」形容此次選舉結果。

黃宏成預計明天上午10時在嘉義地院正門口，對外公布提起選舉無效之訴的理由。他長期主張選舉公報應採彩色印刷，認為彩色表達也屬於憲法保障的言論及表達自由範疇，此次他繳交的彩色紅綠燈圖案被印成黑白，導致無法辨認原有色彩，另質疑選務機關刪除其政見中有關參選2028年總統的文字。

投入選戰已有12年的黃宏成，過去曾參與市長、縣長及立委選舉，此次嘉義市長選舉落敗後，隨即宣布將挑戰2028年總統大選，並公開向各政黨招手，尋求搭配正、副總統候選人的合作機會。

至於黃宏成主張的選舉公報印刷及政見刪除爭議，是否構成選舉無效的法定事由，仍待正式提告後由法院審理認定。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統已準備民事起訴狀，將於明天上午前往嘉義地院，以中選會及嘉義市選委會為被告，提起選舉無效之訴。圖／黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統提供

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右）選前身穿財神裝在嘉義市文化路夜市發送紅包袋，與支持者擁抱，此次市長選舉獲3175票，選後宣布將挑戰2028年總統大選。聯合報系資料照