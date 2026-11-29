雲林縣長選舉直到昨天深夜約11時才完成開票，中選會昨天深夜約11時20分才完成計票並宣布選舉結果，因民進黨候選人劉建國只以173票贏得勝選，加上廢票數達8千多票，國民黨候選人張嘉郡今天凌晨約1時30分隨即向雲林地方法院聲請驗票，法院今早和雙方代表在律師陪同抵雲林選委會進行查封選票，並預計從明天起進行開封驗票後續作業。

雲林縣長選舉不僅是全國開票最慢，也是票數差距最小的縣市，民進黨劉建國以178357票勝過張嘉郡178184票，以173票之差險勝。由於兩人票數差距十分接近，加上中選會所公布的總票數中，廢票數多達八千多票，張嘉郡今天凌晨約1時30分，漏夜向雲林地方法聲請驗票，法院也馬上進行分案作業。

雲林地方法院庭長王子榮今天率領3組共10多名人員抵雲林縣選委會，劉和張的雙方代表人也在律師陪同下到場，一起見證法官查封作業，作業人員啟開置票室封條後，再進入置票室進行證據保全，庭長王子榮也說明整個驗票的法定流程，預定最快本周一起啟動開驗。

王子榮指出，今天主要是針對638個投開票所所有票匭共356541張選票進行查封，將於未來法定的20天內完成開封查驗手續，由於這次查驗不僅只驗廢票，所有總票數均要全部查驗，所以需要出動多組人力， 驗票過程將由雙方當事人或代表，和法官一起認定，因選票數量多且需在法定日程內完成，所以如沒爭議的票會快速查驗；爭議的票再留待選舉法庭去判斷，查封期間會派員24小時監守，整個查驗過程也都有錄影存證。

雲林地方法院驗票小組進入雲林縣選委會，進行查封選票作業。記者蔡維斌／攝影

雲林地方法院庭長王子榮說明驗票流程和時程。記者蔡維斌／攝影