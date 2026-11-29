九合一選舉結果出爐，民進黨立委賴瑞隆當選高雄市長，立委出缺後三個月內要補選。陳水扁之子、前議員陳致中及多名前現任議員都有意爭取提名，多人躍躍欲試；國民黨則以現任議員陳麗娜呼聲最高，預料兩黨皆會採取徵召方式參選，明年初立委補選又會出現藍綠激戰。

立委提名權在民進黨中央，民進黨高市黨部主委黃捷表示，高雄人才不難找，無論是長期深耕的議員及兼具立委格局的人都有，符合條件者大有人在， 這一席一定會守住，會讓民進黨籍立委順利交棒。

區域立委高雄市第八選舉區涵蓋旗津、前鎮、小港三地，前鎮小港與高市議會第十選區（前鎮區、小港區）重疊，旗津屬於第六選區（鼓山區、鹽埕區、旗津區），堪稱綠營大本營。

此次前鎮小港區議員選舉應選七席，民進黨鄭光峰、吳昱鋒及黃敬雅三人當選，泛綠吳銘賜上榜，以及無黨籍李順進與綠營友好。國民黨從三席掉至兩席，現任蔡武宏連任失敗，只剩接棒曾麗燕的湯茹婷與現任議員陳麗娜當選。

未來立委補選，民進黨內多人躍躍欲試，前議員陳致中強力輔選賴瑞隆及其他綠營議員，曾多次公開表態角逐立委，希望「瑞隆當市長，致中拚立委」。然而地方人士透露，陳致中受排黑條款限制參選資格，出線機率應該不高。

前鎮小港區議員鄭光峰努力經營社群短影音強化知名度，此次以2萬6908票獲得第三高票連任，有意爭取更上一層樓。此外，旗鼓鹽選區議員簡煥宗、曾擔任議員的高市府觀光局長高閔琳，以及初選失利的前鎮小港區議員黃彥毓也傳出有意參選。

國民黨部分，前鎮小港區議員僅剩兩席，現任議員陳麗娜曾經參選立委敗北，此次是第二高票連任。黨內人士坦言，陳麗娜是目前黨內最可能的人選，這個選區不好經營，陳麗娜過去又有參選立委經驗，黨內應該很難出現其他人挑戰者。

高雄第八選區立委將面臨補選，議員陳麗娜（左一）可能代表國民黨出戰。圖／取自陳麗娜臉書