苗栗縣人口最多的頭份市長及竹南鎮長選舉泛藍陣營沒有贏，國民黨競選連任成功的縣長鍾東錦證實昨晚與當選人無黨籍曾玟學、葉忠倫通過電話，表示也會邀請18鄉鎮市長及縣議員當選人，不分藍、綠黨派與縣府團隊交流，選舉提出的特殊政見，縣府可以做好規畫。

頭份市長落選的國民黨徐功凡及無黨籍竹南鎮長落選人何秀綿，選舉都喊出縣市或縣鎮合一，結果都以些微差距，分別輸給泛綠的曾玟學、葉忠倫，鍾東錦今天謝票受訪時，表示他已經很努力，差一點沒有贏，他要恭喜曾、葉。昨晚與兩人都有通電話要拜訪他，他與兩人在議會認識很久了，不管私下或公開場合見面都歡迎。

鍾東錦強調要找時間，就職前邀請18鄉鎮市長及縣議員當選人，不管藍、綠黨派，與縣府團隊交流，選舉提出的特殊政見，縣府可以做好規畫，他自己也有些重點要做，他會就提出的政見一一兌現，接下來的縣政，他會一天當兩天用，更加努力回饋鄉親的鼓勵與支持。