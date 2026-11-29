立委陳亭妃昨順利當選台南市長，未來立委補選牽動地方政局走向，媒體詢問妹妹陳怡珍是否會參選，陳亭妃今表示，妹妹熟悉選區事務，但還是要尊重民意。而針對下屆正副議長人選，陳重申依循尊重議會黨團自主。

選戰落幕，陳亭妃一刻不得閒，今早安排從龍崎衛生所前展開謝票，隊伍原預定10時出發，陳約晚15分到，隨行人員說，其實陳一早5時許就出門跑行程，中間臨時有行程時間略耽擱。

陳亭妃出發前受訪，媒體詢問上任後立委補選問題，妹妹陳怡珍是否會投入，陳亭妃未正面回應，但表示，補選應該會是中央徵召，但也會有一定底氣，尤其民調還是最重要的。

她也說，選前原認為嘉義縣、市、台南、高雄都會有不錯開票狀況，實際上並未有預期情況出現，國民黨還會開很多要做的選舉支票、話術，所以這個底氣很重要，所以還是要用民調作為提名取向。

妹妹擔任南市議員，姊妹倆長期中央、地方事務配合，累積非常好的默契，「幫助我很多」，且陳怡珍對選區安南、北區嫻熟，至於是否投入，還是要看民意。

陳亭妃說，未來進入市府，在地方可以來推動政務，但在中央的部分還是要有人來幫忙追，這個部分是沒有任何扞格地方。中央跟地方永遠都接成一線的。

陳指出，怡珍確實是非常了解安南區、北區的，其實不管身分如何？誰能幫忙照顧整個地方的需求，這是她一直非常強調的，但無論如何，還是要尊重民意。

由於南市議會民進黨未完成單獨過半目標，是否牽動下屆正副議長選情？陳亭妃說，正、副議長人選，尊重黨團自主，確定人選後，她也會用自己人脈、交情，爭取非民進黨籍議員支持。

立委陳亭妃當選台南市長，今早從龍崎衛生所前展開謝票，對於妹妹陳怡珍是否投入立委補選，陳亭妃說尊重民意。記者謝進盛／攝影記者謝進盛／攝影

立委陳亭妃當選台南市長，今早從龍崎衛生所前展開謝票，對於妹妹陳怡珍是否投入立委補選，陳亭妃說尊重民意。記者謝進盛／攝影

立委陳亭妃當選台南市長，今早從龍崎衛生所前展開謝票，熱情鄉親趨前握手祝賀。記者謝進盛／攝影