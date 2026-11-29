澎湖縣長由國民黨陳振中收復，馬公市長則仍由民進黨守住，尋求連任的馬公市長黃健忠以15073票、得票率51.91%，擊敗國民黨候選人洪棟霖的13964票，以1109票之差險勝，形成「縣藍市綠」局面。

黃健忠開票後與洪棟霖一路纏鬥，晚間7時40分票數穩定小幅領先，在文澳競選總部自行宣布當選，現場煙火鞭炮齊放，支持者高喊「凍蒜」，黃健忠感謝市民肯定過去4年的施政「明天太陽一升起，我們的團隊就開始工作，繼續為馬公市民來服務」，他也稱「洪參議是可敬的對手」，表示會參考對方在選戰中提出的政見。

馬公藍綠基本盤向來藍大於綠，縣長選舉也印證這點，陳振中在馬公拿下12614票，加上葉竹林的6271票，泛藍兩人在馬公合計得票率超過6成4，吳淑瑾僅得8696票，但同一批選民在市長選票上，投給黃健忠的票比吳淑瑾多出6377票，分裂投票十分明顯。

黃健忠的得票也比4年前的9821票大幅增加5000多票，顯示他的個人支持度已突破綠營在馬公的基本盤。

選戰主軸圍繞在振興禮金，洪棟霖主打馬公市民每人普發5000元，批評馬公是全縣唯一沒發禮金的鄉市。黃健忠則反擊，普發一次需3億多元，市公所舉債上限僅約1億3000萬元，硬要發放將排擠道路、排水等建設，他也端出成績單，強調市公所已在2024年底還清9416萬元債務，預估今年底市庫可結餘3000萬元，選前走遍30多個社區向市民報告。

黃健忠今年2月就獲民進黨提名，陳光復重傷後，黨中央一度屬意他轉戰縣長，他婉拒並全力支持吳淑瑾，避免綠營內耗。洪棟霖則到7月才獲徵召，起步晚了5個月。

黃健忠成立競選總部時，馬公市各里里長、社區理事長幾乎都到場力挺，他任內舉辦夏日同樂趴、露天電影院等親子活動，常以臉書直播與市民互動，在年輕族群與親子家庭間累積不少支持。

洪棟霖在選戰中主打31年的行政歷練，他首度參選就拿下近14000票，得票率逼近5成。他昨晚發文感謝鄉親，「一張票一世情，我深深感恩」，並表示會持續為澎湖打拚。他的女兒也發文提到，選舉輸贏不代表一個人的價值，也不會抹去父親近30年為澎湖的付出，「4年後，如果初心依舊、信念依舊，我們再一次整裝出發」。

未來4年，縣府由國民黨執政，最大的馬公市則由民進黨主政，府所之間如何合作，將是陳振中與黃健忠共同的考驗。