開票後經過一夜沉澱，宜蘭縣長選舉藍綠候選人今天謝票，吳宗憲感謝支持者一路相挺，請大家難過一晚就好，不要灰心喪志，未來他仍會以立委身分繼續服務鄉親；林國漳說，他何德何能有這麼多人相挺，感謝辛苦的五合一小雞，團結齊心齊力拱上他這隻母雞。

宜蘭縣長選舉揭曉，民進黨林國漳領先國民黨吳宗憲，8年後翻轉宜蘭執政。吳宗憲受訪時說，感謝這麼多鄉親一路以來陪伴相挺，接下來會到全縣12鄉鎮市謝票，未來只要跟宜蘭有關需要爭取的事項、公共議題或需要協調之事都可以找他，大家知道他的執行力，可以放心把事情交給他。

吳宗憲希望支持者不要灰心喪志，難過一晚就好，哪裡跌倒就從哪裡站起來，繼續努力拚下去，明天會有明天的風吹，把握每次時間機會重新站起，支持者所投下的每一票都是對他們的肯定，他不會辜負任何支持者期待。

對於拿下宜蘭執政，林國漳感動說，他何德何能，能有這麼多的親友同學鄉親或不認識的人 宜蘭隊一起齊心力團結相挺，把感動化成承擔宜蘭責任的開始，也盼帶著感動讓縣政越來越好。

民進黨選舉團結，五合一戰果亮眼，林國漳說，他非常感謝辛苦的五合一小雞，沒有這群這麼努力打拚的小雞，真的沒辦法拱不上他這隻母雞，感謝齊心齊力打拚的小雞們，拉下來無論交接或人事安排，他都會做出對縣民最好的選擇。

參選宜蘭市長的美女刺客韓瑩只差當選對手不到二千票，她說，這次非常多年輕人站出來希望改變，感謝在這麼短時間內給予她支持鼓勵，她是宜蘭人，未來也會持續為宜蘭付出。