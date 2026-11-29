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新埔鎮長激戰、僅差19票！陳英樓驚險連任 楊興和將申請驗票
新竹縣新埔鎮長選戰激烈，國民黨籍現任鎮長陳英樓以9600票、得票率50.05％順利連任，無黨籍候選人楊興和則獲9581票，得票率49.95％，雙方僅差19票，得票率相差0.10％，成為本屆新竹縣長、議員及鄉鎮市長選舉中備受關注的激戰選區。
楊興和今天透過臉書發文表示，19票的距離，隔不開大家對新埔的愛。一路走來，從街頭巷尾到鄉間小路，從一聲聲加油到一雙雙緊握的手，每一份支持都深深記在心裡。面對開票結果，心中雖有遺憾與不捨，但更多的是對支持者的感謝。
楊興和指出，為了珍惜每一張選票，也不辜負鄉親託付，正依法申請驗票，希望讓每一份民意都得到應有的尊重。他也呼籲支持者保持理性、尊重程序，安心等待結果。
楊興和表示，無論最終結果如何，對新埔的熱愛不會改變，為家鄉付出的初心也不會動搖，感謝一路陪伴他勇敢追夢的支持者，並以「19票是此刻的差距，感恩卻沒有距離」向鄉親致謝。
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