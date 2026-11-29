桃園市議員選舉昨天落幕，桃園區無黨籍「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」以2萬9533票拿下選區最高票，不僅引發外界熱議，她的成長故事同樣曲折。王妃日前受訪透露，自己出身低收入戶，求學時曾因家境貧困遭霸凌，甚至得把學校營養午餐打包回家，讓弟弟與家人晚上有飯吃，母親更曾因生活走投無路尋短，這些經歷也成為她日後投入社會、參選議員的原因。

王妃選前在「人物凌距離」節目受訪時曾表示，自己從小家境不好，因貧窮遭同學、老師冷言冷語，甚至被同學把雞蛋打進書包、將課本帶走，害她被老師誤以為沒帶課本。她當時會把學校營養午餐打包回家，同學因此嘲笑她，但她不理會，「不然我跟弟弟還有家人晚上可能沒有飯吃。」

王妃提到，家裡曾窮到連一把空心菜都買不起。小時候母親曾要她找出家中所有零錢，她當時以為是在玩遊戲，沒想到母親數完零錢後嘆了一口氣，當晚竟一度想帶著她與弟弟一起尋短。她後來醒來，下樓發現母親喝下清潔劑，趕緊半夜敲鄰居家門求救，親友得知家中困境後才開始伸出援手，幫助一家人度過難關。

這段經歷讓王妃很早就告訴自己一定要賺錢，而弟弟當年因家中無法同時負擔兩人讀大學，選擇高職畢業後工作，把升學機會留給她；她大學畢業後投入創業，也曾擔任模特兒，希望增加收入、扛起家中經濟，後來取得寵物美容證照、開設寵物店。

王妃表示，自己現在經營公司，聘雇員工時也會優先考慮家庭背景較差、低收入戶、中低收入戶或弱勢家庭，希望讓身邊的人過得更好。她求學時曾領過許多清寒獎學金，當時就在感謝函寫下，自己現在雖仍需要社會幫助，但長大有能力後一定要回饋社會。

她也提到，自己曾經是受幫助的人，如今希望有能力後能幫助更多人。她將自身遭霸凌的經驗化為參選動力，希望替弱勢發聲，「如果可以的話，也希望讓桃園變得更好。」