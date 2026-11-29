藍白共推嘉義市長候選人張啓楷昨天以5萬5346票落敗，今天上午在家人及競選團隊陪同下展開車隊掃街謝票。張啓楷受訪表示，「每一張票都是一世情」，他不會離開嘉義，將持續蹲點深耕，至於立委補選，將與藍白兩黨重要幹部及市長黃敏惠討論。談及敗選原因，除自認努力不足、深耕時間不夠外，今天也分析民進黨「洋流」外溢效應，帶動年輕選票回流，對嘉義市選情造成不小衝擊。

張啓楷今天上午9時30分展開車隊掃街謝票，他說，昨晚睡了一覺，今天精神好多了，5萬5346張選票代表市民的寄託與期待，未來一周除逐一打電話致謝，也將親自登門拜訪支持者，向當選的戰友祝賀，為未能順利當選的朋友加油打氣。

談及未來政治計畫，張啓楷說，自己的心與根都在嘉義，不會離開嘉義市，將與支持者及關心嘉義市發展的人站在一起，「我們的大隊長當然是勇媽市長」。至於外界關注的立委補選及2028年總統、立委選舉，將與藍白兩黨重要幹部及黃敏惠坐下來討論，讓未來方向更加明確。

張啓楷分析，這次「洋流」外溢效應波及嘉義市，選前兩天看到許多年輕人返鄉，原以為是民眾黨的「小草」回來了，選前之夜也確實看到不少青年支持者，但從開票結果來看，他認為「洋流」催出的年輕選票，凝聚民進黨支持群眾，形成一股不容忽視的力量。

他說，如何在守住民眾黨既有青年支持者之外，爭取另一群年輕人的認同，是未來必須面對的重要課題，包括創造就業機會、讓外漂青年返鄉安居樂業，也要思考市府推動多項青年政策，為何這些年輕選票仍流向民進黨。

張啓楷再次檢討自身不足，他說，過去長期北漂，直到兩年多前擔任立委，才增加在嘉義的時間，今年2月1日卸任立委後，每天都在嘉義，「兩年多的拚命，比不上對手二十幾年的深耕」。未來將持續蹲點服務、傾聽市民聲音，在這次藍白合作累積的5萬多張選票基礎上，擴大支持版圖。

張啓楷也祝福王美惠，期盼新市府延續黃敏惠打下的市政基礎，並回應蘭潭光電設置疑慮、高架輕軌建設及青年返鄉就業等議題。

張啓楷今天上午在夫人（右）及同黨市議員候選人林昱孜（左）等人陪同下，展開車隊掃街謝票。記者李宗祐／攝影