桃園市長張善政昨天順利連任，今天上午9時30分隨即展開車隊掃街謝票，從桃園區競選服務處出發，預計行經龜山、八德、龍潭等行政區。張善政行前受訪談及捷運綠線工程進度，透露北段7站工程已進入收尾階段，單列車測試也已取得國際認證，接下來最具挑戰的是多列車測試，若一切順利，希望加速後續初勘、履勘程序。

張善政昨以64萬7498票、得票率55.68％，擊敗民進黨候選人黃世杰，雙方相差13萬2045票，藍綠差距較4年前再擴大。張善政今天展開車隊掃街謝票，上午從桃園區中正路競選服務處出發，沿途行經龜山、八德、大溪、龍潭、平鎮、楊梅、中壢等區，下午繼續謝票，最後返回桃園區競選服務處。

車掃前受訪，被問到對於第2任任期有何期待？張善政表示，就像他先前所講的，今天車隊掃街謝票結束後，市政團隊就會全力啟動，繼續為桃園市政打拚。

張善政也提到，捷運綠線北段7個車站基本上都已進入收尾階段，現階段最關鍵的部分就是列車測試，前陣子已完成單列車測試，並將測試結果送往國外進行國際認證，前幾天已正式取得認證，代表單列車運轉安全，接下來最具挑戰的就是多列車測試。

張善政指出，多列車測試就是按照未來營運班表進行測試，舉例來說，若未來每10分鐘開出1班列車，就要按照這樣的班距連續運轉7天，如果都沒有問題，多列車測試就算完成，接下來就是初勘及履勘程序；市府先前已將初勘、履勘的所有程序演練過，如果多列車測試順利，希望後續初勘及履勘程序都能盡快加速。

而桃園市議員選舉結果昨天出爐，名字長達16字的無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」成功當選，引發外界關注。媒體詢問張善政未來在議會備詢時，將如何稱呼這位新科議員。

張善政笑說，當然希望對方能夠改名，改回本名會比較好稱呼，否則為了節省時間，就會稱呼她為「王妃議座」，也期待未來能與大家有很好的互動。