當選台中市長的何欣純今天一早就到大里區的大里杙福興宮媽祖廟上香謝謝媽祖包佑，隨即展開一連3天的謝票行程。她表示，上任後第一件要做的事就是趕緊盤點財政，並負責任的在議會第一會期提出追加預算，只要經過議會同意，普發現金就可以期待。

福興宮也是何欣純此次打選戰開始的第一站，她抵達時受到鄉親們夾道歡迎。她受訪後即進入福興宮上香，並在宮內發表演說；登上宣傳車後，不斷有鄉親搶著和她握手，她除了一一回應，還向大家比出心型手勢，才展開謝票行程。

何欣純在此次市長選舉中曾提出「市長換欣，普發現金」與「城市紅利全民共享」承諾，並以此作為競選主軸之一，主張政府若財政有餘裕，應將經濟成長與稅收成果直接回饋給市民。

她今到福興宮上香受訪時，被問到此事時做以上回應。她說，當選上任之後第一件事就是趕快盤點財政，盤點完之後會負責任的在議會第一會期提出追加預算，請讓她好好的盤點，並經過議會的正當程序；只要議會通過大家就可以期待。

對於經過這次選舉，綠營的議會席次以29比28席超過藍營，她表示，過去她一貫的態度就是不分黨派，只要是對的、對市民有利的、對市政推動是好的，她都願意接受。

她謝謝有最強的台中隊讓這次的議員席次可以成長，未來會好好跟議會黨團好好商量，也會尊重黨團自己的決定。因為畢竟議會自主、黨團自主很重要，也是民主很重要的一部分。

何欣純說，對於能當選非常的開心，不過也只有開心一天，接著就在想如何來兌現對市民的承諾。雖然昨晚睡得不錯，但她已經開始在動腦筋「未來接下來該怎麼樣做事」請市民朋友放心，她是一個非常認真的人，未來會兌現對市民的承諾，建構欣欣向榮的大台中。

她說，對於這次的選舉感謝一直支持她的屯區鄉親，未來希望對屯區更好，但大台中一定會山、海、屯、城區域均衡發展。

何欣純說，大家知道她是屯區的女兒、海線的媳婦，人生中第一份全職的工作實在豐原，過去的學習、青春是在舊城區。所以大台中的每一個區域都有她去生命中不可磨滅的一頁，對她來說，大台中的區域均衡發展非常重要。

當選台中市長的何欣純今天一早就到大里福興宮媽祖廟上香謝謝媽祖包佑，還向大家比出心型手勢，才展開謝票行程。記者黃寅／攝影