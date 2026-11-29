何欣純當選台中市長，她就任後因為所剩立委任期尚有一年，必須補選。對於補選一事，她說，黨一定會推出最強的人選，她也一定會支持。至於未來議會的議長、副議長如何產生，她表示會就教於民進黨黨團，她一貫的態度是黨團自主，會先聽聽黨團的意見。

她說，目前還沒有跟競選對手江啟臣通過話，但表示，昨天晚上致詞時有再次的謝謝江副院長，他現在仍然是立法院的副院長，她在台中市、他在立法院，中央、地方可以一起合作，好好的推動台中的市政，畢竟有很多重大的交通建設確實拖了很久，需要大力的合作。

何欣純說，江副院長一定會為台中市爭取更多的資源跟預算。她說，昨天因為很忙，她想他也忙，所以還沒有通上線，不過有交代國會辦公室助理，今天能夠傳個訊息給江副院長辦公室，希望能夠通得上電話。

對於有網友戲稱說，這次選舉是「台中女中大勝台中一中」何欣純笑著說，台中女中跟台中一中是非常友好的，所以這是一場君子之爭，謝謝網友。

何欣純當選台中市長，上午到大里杙福興宮上香並展開謝票，民眾爭著和她握手。記者黃寅／攝影