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小輸7125票…童子瑋雖敗猶榮 預告11時謝票：沿途看見我的話歡迎揮揮手
基隆市議長童子瑋角逐市長，昨以7125票敗給爭取連任的謝國樑。童子瑋預告，今天上午11時將從忠一路競選總部出發，再次向支持者親口說謝謝，「如果你有在沿途看見我的話，歡迎揮揮手，讓我們彼此加油吧。」
基隆市長選舉昨晚開票結果，謝國樑獲得9萬9915票，童子瑋獲得9萬2790票，謝國樑擊退童子瑋，成功連任。
童子瑋在開票後「謝謝所有基隆人」，謝謝相信他，也謝謝相信基隆的未來。「我們都是基隆人」，未來的日子還很長，還有很多故事要一起經歷。基隆永遠是他的家，這裡有他最愛的人，也是他最愛的城市，他會繼續在這裡生活，繼續陪伴大家。
童子瑋今早也在臉書等社群媒體預告，今天上午11時他會從總部出發，再次向支持他的民眾親口說謝謝。童也公布遊行路線，呼籲支持者，「如果你有在沿途看見我的話，歡迎揮揮手，讓我們彼此加油吧！」
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