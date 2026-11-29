花蓮縣長選舉結果出爐，無黨籍候選人張峻以6萬2656票、357票之差敗給國民黨游淑貞。張峻今天一早從家鄉光復鄉出發謝票，沿途不少支持者揮手打氣，他向支持者致歉，坦言自己努力還不夠，未來會更加努力服務民眾。另名無黨籍候選人魏嘉賢也展開車隊謝票，據了解，游淑貞陣營今天同樣安排謝票行程，但尚未公布路線。

張峻表示，今天從光復出發，預計由最南端的富里鄉一路走訪至花蓮市，逐一經過各鄉鎮市，親自向支持者致謝，這次選舉雙方僅差357票，無效票卻有2600多票，符合選罷法規定千分之三的重新計票門檻，許多支持者希望釐清選舉結果，因此將委請律師向法院提出驗票聲請，對支持者有所交代。

張峻也透過訊息向一路相挺的鄉親、後援會幹部、志工及競選團隊致謝，他表示，這段期間大家陪著他承受各種壓力與委屈，始終堅守崗位、全力以赴，所有付出與辛勞他都銘記在心，這份情誼一輩子不會忘記，雖然最終未能獲得預期結果，但有這群夥伴一路相伴，是他最大的福氣。

根據選舉結果，游淑貞獲得6萬3013票，張峻拿下6萬2656票，差距357票，公職人員選舉罷免法第69條規定，當選與落選候選人得票差距在全部有效票數千分之三以內，可向選舉地管轄的地方法院提出書面重新計票聲請，並依聲請重新計票的投票所總票數，每票繳納3元保證金，法院裁准後，應於20日內完成重新計票。

魏嘉賢則在臉書直播及貼文表示，這次獲得4萬1013票，沒有政黨動員，全是鄉親一票一票給予的支持，因此選後要親自走訪各地謝票，今天上午先從花蓮市、吉安鄉大街小巷出發，接著前往中南區各鄉鎮，將感謝親口傳達給支持者，也提醒民眾不必特地等候，無論揮手或點頭致意，都是對他的鼓勵。

無黨籍花蓮縣長候選人魏嘉賢則在臉書直播及貼文表示，這次獲得4萬1013票，沒有政黨動員，全是鄉親一票一票給予的支持，因此選後要親自走訪各地謝票。圖／翻攝魏嘉賢臉書直播