社群平台Threads上有自稱「黃世杰辦公室執行長」的網友公開貼文，附上桃園市長張善政圖像的對話截圖，張善政競選辦公室昨晚嚴正澄清，強調張善政絕無截圖的發言，並已報案。

民進黨桃園市長候選人黃世杰今天謝票前受訪，表示張善政競辦昨晚說的情況發生在某一個群組裡面，因為事實還不是很明朗，可能有人偽冒張善政市長的頭像跟名義，發表了一些不是很恰當的言論，他這邊已經保留一些證據也通知警方，希望能查明真相。他要再一次呼籲，投票前後因為激情，有時候會造成一些比較不理性的行為，他還是希望說民主的選舉回歸理性和平，選舉是快樂的事，不要變成爭議衝突，也希望這個警方呢能夠跟上次一樣很快查明真相，帶給社會一個平靜，給大家繼續努力一個空間。

張善政競辦發言人莊鎧毓指出，該網友於公開貼文中散播帶有張善政市長頭像的對話截圖，內容全屬子虛烏有。針對此類惡意偽造、冒用候選人及首長名義發布不實言論的行為，不僅嚴重誤導視聽，更已觸犯相關法律規定，團隊在第一時間已完整留存相關網頁與貼文證據，並報警以正視聽，同時呼籲各界切勿輕信或轉傳未經證實的網路假訊息，共同維護乾淨的選風與網路秩序。