民進黨桃園市長候選人黃世杰今天上午頂著寒風「杰伴」謝票，並表示這次選舉要特別感謝在種種比較艱困的條件下，還是有超過51萬的市民選擇站出來支持他跟整個團隊，他用非常感恩的心，也會非常重視不管是有或沒投票給他的市民，因為桃園就是自己的家鄉，非常重視桃園的未來，會繼續努力打拚。

黃世杰說，今天還是有很多支持者到競選辦事處，非常感謝，他會在這兩天全區、分區車隊掃街感謝大家，同時宣示會繼續深耕、努力的決心，請大家放心；當然，選舉的過程和結果出來，一定會有很多不一樣的情緒和意見，他跟團隊都會虛心接受檢討，他昨天晚上說過，會好好檢討跟反省哪些不足的地方，都願意來精進、改進。