國民黨台北市長蔣萬安順利連任，競選總幹事羅智強表示，這場選戰能夠贏下來，要感謝一個非常重要的人，就是台中市長盧秀燕；因為盧秀燕在台北最困難的時刻承擔重任，迅速重整選戰團，為台北贏得逆轉勝。

羅智強表示，台北市長選戰能夠贏下來，要感謝一個非常重要的人，就是台中市長盧秀燕。

羅智強指出，台北的選情曾經非常凶險，在洋流最盛之時，整個選戰團隊尚未就定位，因為蔣萬安把市政當作第一優先，始終沒有進入「選戰狀態」。

羅智強提到，10月20日，在盧秀燕正式接任蔣萬安競選總部主委、台北市5位立委加入總幹事群的隔天，戴立安發布了一份蔣萬安落後17%的民調。當時初接總幹事的他，並沒有質疑這份民調，而是很誠實地告訴大家，是的，蔣萬安的選情確實萬分凶險，因為那真的是蔣萬安選情最糟的谷底。

羅智強說，盧秀燕就是在台北最困難的時刻，接受蔣萬安的請求，願意承擔這份重任；在她的領導下，台北團隊迅速重整、穩定軍心，也為台北贏得了一場逆轉勝。

羅智強表示，就如同蔣萬安在勝選感言中所說的，盧秀燕在選戰中的各項決策，包括立委團隊進駐、安排蔣萬安休養體力，以及舉行安心遊行，都讓團隊離勝利更進一步，終於走到今天。

羅智強最後也感謝台北市民勇敢站出來，肯定蔣萬安的施政成績，並向每一位出門投票的市民朋友表達謝意。