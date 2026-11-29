民進黨立委賴瑞隆昨天以逾77萬票成功當選高雄市長，大勝對手柯志恩超過10萬票。賴今天一早赴橋頭區展開3天謝票行程，談及未來市府人事，賴瑞隆強調用人唯才，會為高雄市民找出最堅強的團隊，用專業、優秀的人才，全力建設高雄。

此次大選高雄投票率約64%，賴瑞隆以77萬4882票、得票率52.9%，擊敗柯志恩的67萬728票；相較2022年大選，賴瑞隆相比市長陳其邁，得票數僅微幅成長不到2萬票，柯志恩則大幅成長約14萬票，顯示藍營選民有大幅突破。

賴瑞隆今早受訪說，他還是要再次感謝所有的競選對手，在過程中互相的鼓勵跟支持，選舉結束就是團結建設的開始，不分黨派，會全力以赴爭取支持，一起建設高雄。

至於新市府人事，賴瑞隆說，他會秉持用人唯才原則，細節會持續公布，也會跟陳其邁市長討論，留下優秀政務團隊，再徵詢更多優秀人進入市府協助，一起努力，找出最強的人才，最專業的團隊。

賴瑞隆為現任立委，未來就職後，前鎮、小港立委選區將進行補選，該區被視為綠營大票倉，相傳已有各派系準備角逐。

對於立委接棒人選，賴瑞隆則說，他會跟賴清德總統、陳其邁討論，希望找出最適當的人選，讓高雄更好。