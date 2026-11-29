台中市長選舉結果出乎藍營預期，國民黨江啟臣以逾3萬票之差，敗給民進黨何欣純。江啟臣今天在台中市區啟動謝票，擔任江競總主委的台中市長盧秀燕與多名黨籍立委也陪同向支持者致謝。被問到下一步？盧秀燕表示，「選舉結束了回歸市政」。

江啟臣競選台中市長失利，昨有致電給何欣純。江表示，昨天與何沒有通到電話，但是日後還有很多機會見面，祝福她市政順利。

江啟臣挾立法院副院長高知名度，加上盧秀燕加持，選戰初期有明顯優勢卻失手，昨天部分選區開票結果不盡理想。江啟臣說，今天主要是謝票，感謝大家的支持，「該檢討的地方我們還是會檢討」，有一些做得不夠的地方，未來也會想辦法再補強。

至於這次敗選原因？盧秀燕指出，「勝不驕、敗不餒」，每一次的選舉都是一個養分，也因此每一次選舉不必然有一定的關聯。除了深切檢討、改革以外，對於候選人來講，最重要告訴他有運動家的精神，勝不驕、敗不餒，要繼續勇敢地前進。

媒體問盧秀燕下一步規劃？盧強調，今天是此次地方大選她最後一次參加選舉活動，明天開始就要回歸市政。因為她有答應市民這場選舉完之後，到她12月25日卸任最後一秒鐘都會專心市政，「下一步就是回歸市政。」