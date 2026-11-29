2026年九合一選舉之中，高雄市桃源區現任區長杜司偉尋求連任，但多達3人出馬角逐，4人參選競爭激烈。開票結果出爐，陳德福險勝對手張志誠2票，以737票贏得區長選舉，杜司偉也宣告連任失敗。

高雄市桃源、那瑪夏及茂林三個原住民此次進行區長及區民代表選舉，其中茂林區現任區長駱韋志及那瑪夏現任區長孔賢傑尋求連任，皆無對手登記參選，連任之路毫無阻礙。

桃源區長選舉共4人登記參選，呈現「4搶1」局面。候選人包括尋求連任的現任區長杜司偉、退休公務員陳德福、教師出身的張志誠，以及曾任兩屆高雄市議員的伊斯坦大．貝雅夫．正福。

投票結果公布，杜司偉596票、張志誠735票、伊斯坦大．貝雅夫．正福623票、陳德福737票，陳德福勝出。4人之中，除杜司偉連任失利之外，張志誠4年前也曾參選區長，以82票之差輸給杜司偉，此次又以2票飲恨。

杜司偉承認敗選，並向對手陳德福表達祝福。他表示，由衷感謝過去這段日子以來，所有朋友的支持、指教與鞭策，「能夠擔任區長為家鄉服務，是我莫大的榮幸，這份經歷我會永遠銘記在心」。

區長當選人陳德福說，其他三位候選人都為桃源付出不少心力，且提出對家鄉的關切與想法，他們的政見都將成為未來施政的重要參考，希望讓回家的路更安全、讓農友的辛苦有更好出路、讓孩子、長者受到照顧、讓青年看得見留在家鄉的機會，他將會運用36年的行政經驗整合資源，與團隊合力建設桃源。