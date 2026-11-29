國民黨澎湖縣長當選人陳振中昨晚替藍營成功收復澎湖執政權，今天上午9時隨即率領競選團隊主要幹部展開全縣車隊謝票行程，陳振中受訪時表示，上任後最首要推動的就是就醫交通問題，至於外界關注的小內閣與副縣長人選，他強調會廣納各方意見、把對的人放在對的位置上，副手人選過段時間就會正式公布。

陳振中上午在競選團隊陪同下，先從澎湖本島展開謝票，沿途向支持者拱手致謝，感謝鄉親一路以來的相挺，承諾未來將與新的縣府團隊全力為澎湖建設打拚。

面對媒體詢問新任縣府小內閣人事布局，陳振中表示，因為昨晚才剛選上，接下來會廣泛聽取各方意見「我之前就講過，會把對的人放在對的位置上，去做對的事」他直言，「縣政如果不好，澎湖絕對不會好」，這是他參選以來一直堅持的核心信念。

被問及就職後最優先推動的施政項目，陳振中毫不猶豫點名醫療，他指出醫療是與鄉親最切身的問題，尤其許多從二、三級離島搭船到馬公本島看病的鄉親相當辛苦，未來縣府規畫安排巡迴服務車接送，直接將鄉親送往診所或醫院，不讓大家再受舟車勞頓之苦。

至於外界好奇副縣長人選是否已有定案，陳振中笑著回應，目前仍在徵詢並尋找最適當的人選，過一段時間就會對外公布。