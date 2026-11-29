雲林縣長選舉直到昨天深夜約11時才完成開票，中選會昨天深夜約11時20分才完成計票並宣布選舉結果，劉建國178357票，張嘉郡178184票，劉以173票之差險勝張。由於兩人差距接近且中選會公布的廢票數多達八千多票，張嘉郡預定今天向雲林地方法聲請驗票。法院今晨也說明申請驗票的法定流程。

雲林地方法院指出，依「公職人員選舉罷免法」第69條規定，若得票數差距在有效票數千分之三以內，得票次高的候選人得於投票日後7日內，以書面載明重新計票的投票所，並按該等投票所選舉人名冊所載人數繳納每票新臺幣3元保證金，向法院聲請查封全部或一部分投票所的選舉人名冊及選舉票進行重新計票。

法院說，於法院收受聲請並確認符合法定要件後，將直接選定時間並通知申請人前往查封，並通知同選區其他候選人於查封時到場，且依法於20日內完成重新計票，再將結果通知主管選舉委員會重新審定選舉結果。

雲林地院表示，因應有候選人可能提出重新計票的聲請，院方的選舉法庭已全面啟動應變與整備機制。除預先規畫法官、書記官及行政支援人力編組，視實際聲請規模隨時啟動多組同步作業以兼顧效率與精確度外，另也積極協調借用、動線單純且具備完善監控設備的專用驗票場地，並協調警察機關支援安全維護，確保票證運送、保管及現場秩序絕對安全。

此外，院方已與雲林縣選舉委員會建立即時聯繫窗口，預先協調票證保全與調取事宜，屆時驗票程序進行時，亦將依法通知聲請人、相對人及選務機關派員到場會同見證，確保過程公開透明。

法院強調，法院將秉持客觀、中立、公正的司法立場，在接獲重新計票的聲請，定當嚴格遵循「公職人員選舉罷免法」及「法院辦理重新計票事件參考要點」等相關規範，迅速、審慎完成各項程序，以維護選舉公正性與民主法治精神。