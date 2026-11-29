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屏東縣6鄉長轉戰縣議員4人成功 徐國銘拿下該選區最高票
屏東縣33鄉鎮市長，本屆有6名鄉鎮長因連任兩屆，轉換跑道參選縣議員，其中里港鄉長徐國銘、麟洛鄉長鍾慶平、萬巒鄉長林國順及琉球鄉長陳國在4人成功當選縣議員，新園鄉長方冠丁、來義鄉長莊景星則未能如願。
屏東縣議員第二選區涵蓋屏北六鄉，這次應選8席、11人競逐，兩屆任滿里港鄉長徐國銘、麟洛鄉長鍾慶平均轉戰議員。徐國銘是民進黨在該選區唯一提名人選，一舉拿下1萬0546票，成為該選區最高票，無黨籍鍾慶平獲8759票，以第三高票當選。
第三選區共14人參選選出10人，兩屆任滿萬巒鄉長林國順，以5951票當選，成為該選區的第9名當選者。
琉球鄉長陳國在兩屆任滿，轉戰第7選區縣議員，以4644票當選，他力挺接棒公所秘書蔡榮民挑戰鄉長失利。
並非所有鄉長轉戰議員都順利過關，民進黨籍新園鄉長方冠丁投入第4選區縣議員選舉，10人角逐8席選戰落敗；無黨籍來義鄉長莊景星挑戰第12選區唯一議員席次，未能撼動現任議員越秋女。
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