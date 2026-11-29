高雄市鼓山區龍水里3萬5千人、位居全國第二大里，今年7月起拆分為「北美術館里」與「南美術館里」，原任龍水里長初學霖與女兒初文琪分別投入兩里里長選舉，並以「老初與小初，初心不變」為訴求。開票結果雙雙當選，父女一起當里長，攜手繼續服務「龍水里民」。

高雄市府調整里鄰編組，將龍水里以美術東三路為界拆分成兩里，原里長初學霖從堅決反對到無奈接受，十分不捨里民一分為二。家中年僅24歲的女兒初文琪見狀，決心投入南美術館里長選舉，希望父女合體，繼續服務全體里民。

選舉結果昨日揭曉，北美術館里候選人初學霖5997票、陳晉廷2541票，初學霖順利擊敗對手連任里長。南美術館里部分，候選人初文琪遭遇前龍水里長周金福的女兒周婉霖挑戰，兩人一對一對決，4064票比3137票，初文琪也順利當選。

「謝謝大家，小初和老初都當選了！」初學霖表示，開票結果出來的那一刻，真的很開心，謝謝這段時間陪他們父女走街拜訪、幫忙打電話，以及在背後默默出力的每一位家人和朋友。

初學霖說，里民以後若在馬路上遇到小初、老初，歡迎隨時叫住他及女兒，有建議也請直接跟他們反映，「謝謝大家願意把這份責任交給我們，往後的日子，我們會一件一件把里民託付的事做好」。

鼓山區原龍水里長初學霖當選北美術館里里長。圖／取自中選會網站