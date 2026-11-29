屏東縣議會本屆有13名現任議員未爭取連任，其中5人轉換跑道，挑戰鄉鎮市長，選舉結果出爐，僅民進黨籍陳明達、無黨籍林采穎成功轉換跑道，分別當選里港鄉長、牡丹鄉長。梁育慈、洪明江與盧玟欣落選，從民代表轉戰地方行政首長，5人僅2人成功。

連任三屆第二選區縣議員陳明達，轉戰里港鄉長，對上無黨籍藍婉茜，為民進黨守住里港鄉執政權。現任里港鄉長徐國銘兩屆任滿轉戰縣議員，拿下第二選區最高票當選，兩人從地方行政首長、民意代表互換跑道，雙雙當選。

第15選區（牡丹鄉）縣議員林采穎轉戰牡丹鄉長成功，從議會問政走向地方行政體系，未來將直接掌握鄉政推動及公共建設；原議員席次則由無黨籍洪亞男拿下。

民進黨徵召縣議員梁育慈挑戰屏東市長，試圖突破長年由藍營執政艱困選區，最終未能翻轉政黨版圖，以2000多票差距雖敗猶榮，國民黨籍周佳琪連任成功。

民進黨籍縣議員洪明江，也曾當選過潮州鎮長，這次再戰鎮長則未能如願，由國民黨籍王建元當選潮州鎮長。

國民黨籍兩屆縣議員盧玟欣獲黨徵召轉戰恆春鎮長，在5人競逐下落敗，由民進黨籍陳文弘重返鎮公所。

地方觀察，議員選舉採複數席次者居多，候選人可透過深耕特定鄉鎮、社群及服務網絡取得席次；鄉鎮市長選舉僅一席，考驗候選人整合地方組織、拓展不同族群票源能力。5名縣議員挑戰行政首長僅2人成功，反映地方政治人物轉換跑道，仍須面對不同選舉制度及地方政治生態的考驗。