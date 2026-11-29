民進黨籍立委陳素月順利當選彰化縣第20屆縣長，為員林市惠明街219號新添第3位縣長。這間傳承30年毫不起眼的小小服務處，也產出3位立委，堪稱「政治孵化器」。政壇人士指出，與其說是風水寶地，不如說是服務傳承與人才培育成果。

據了解，這間服務處的屋主是彰化和美人，原是雜貨店，由於屋前有空地，很適合辦活動，1996年由當時擔任國大代表的翁金珠，以每月1萬5千元承租做為服務處，翁金珠在這服務處當了3屆立委。

由於服務處維護得宜、使用穩定，到目前已租了整整30年，開枝散葉下，已為民進黨產生翁金珠、魏明谷、陳素月3位立法委員，也孕育翁金珠與魏明谷兩位彰化縣長，加上新出爐的第3位縣長陳素月。

這間服務處的傳承模式，就是助理、議員、立委、縣長，一棒接一棒。翁金珠任立委時，魏明谷在服務處擔任助理，再選上縣議員；翁當選縣長後，魏明谷轉任立委，陳素月接棒成為縣議員；魏明谷選上縣長，陳素月再進入國會，目前服務處是以陳素月及縣議員張欣倩聯合服務處經營，張欣倩也順利連任，是否接棒選立委也受到矚目。

「服務是落實民主的基礎」，彰化縣前縣長魏明谷說，服務處前現在雖然沒有空地，但此處鄰近台1線及台76線東西向快速道路，交通方便，很多鄉鎮市民眾知道服務好，都會跨區來尋求服務，也累積全縣知名度。

陳素月說，她在員林服務處從助理當起，負責選民服務工作時，前縣長翁金珠的夫婿劉峰松曾對他們說：「服務是落實民主的唯一途徑。」聯合服務處去年受理選民服務案件大約1700件，其中包含530件律師諮詢服務，服務案件包羅萬象，不分黨派及地域，她每周也都是員林、台北二地奔波，每周至少有2、3天會到服務處，盡量傾聽當事人陳情，第一線了解民間疾苦。

民俗專家廖大乙說，一個服務處是否會旺，首先是地理方位要能「藏風聚氣」，像服務處前有空地好停車，鄰近交通要道，就是便民，才能吸人氣，而好地理也要有人來經營，好的服務團隊及服務品質很重要，要親切，有耐性，像民眾陳情就要列管，依進度回報，做得到做不到都要告知 ，在建立口碑後，選舉時，自然當選機會相對比較高。

民進黨籍立委陳素月順利當選彰化縣第20屆縣長，為員林市惠明街219號新添第3位縣長。這間傳承30年毫不起眼的小小服務處，也產出3位立委，堪稱「政治孵化器」。記者劉明岩／攝影