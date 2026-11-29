民進黨基隆市議員選戰推出「美女刺客」暖暖區朱書昕、中山區吳巧瀅兩位新人，因長相甜美亮眼，也勤跑基層，昨天開票結果，兩人都當選。吳巧瀅選前還拍攝以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，表達對家鄉的情感與承諾，顏值高且展現好身材受到矚目。

本屆民進黨現任美女議員許睿慈，4年前參選時曾出過寫真書，甜美外型讓她一炮而紅，曾與猛禽「哈里斯鷹」、「紅鳶」一起拍年曆，行銷基隆觀光，被稱為議會美女議員，此次人生另有規畫，不參選連任，她的母親江清容「代女出戰」，因基層經營深，獲得高票當選。

民進黨這次推出「美女刺客」暖暖區朱書昕、中山區吳巧瀅兩位新人，因長相甜美、長期耕耘基層，成為亮眼人選。朱書昕的先生為前議員林明智，吳巧瀅來自單親家庭，投入許多弱勢族群關懷，兩人提出以女性和婦幼的政策訴求投入競選，帶給地方清新亮麗的願景，開票結果都有好成績。

吳巧瀅選前則拍攝以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，她將婚紗照融入城市旅遊寫真，結合「六六大順」六大政見，包括爭取1813D公車尖峰增班及改善危險路口的「交通順」；增加公共托育與臨托資源的「育兒托育順」；協助青年就業及創業的「青年就業創業順」；提升社區共餐、關懷據點與交通接送資源的「長輩順」；推動寵物友善公園及步道的「遛狗順」；以及改善排水、防洪與水溝清淤的「生活順」，期盼從居民最在意的生活需求出發，逐步改善地方環境。

吳巧瀅選前還拍攝以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，她將婚紗照融入城市旅遊寫真。圖／民進黨基隆市黨部提供

吳巧瀅選前還拍攝以「嫁給中山區」為主題的城市旅遊寫真小冊，她將婚紗照融入城市旅遊寫真。圖／民進黨基隆市黨部提供