基隆21屆市議員選舉昨天開票結果，相較第20屆當選時各政黨席次，國民黨持平、民進黨減少1席，民眾黨首次獲得2席，首位山地原住民議員由無黨籍的徐馬政紜勝出。民進黨安樂區慘敗，因為提名爭議掉1席，改獲提名的劉韋巡及被除名以無黨參選的黃永翔，兩人因分票兩敗俱傷都落選。

第20屆基隆新議員選舉共有31席，依當時當選人黨籍，國民黨13席、民進黨12席、親民黨2席，無黨籍則有4席。親民黨郭美秀改加入國民黨參選但最終落馬。

今年市議員選舉增加1席山地原住民議員，共有32席，國民黨提名14席、民進黨13席、親民黨3席、民眾黨4席。開票結果，國民黨獲得13席、民進黨11席、親民黨1席、民眾黨2席，另有5席無黨籍市議員。國民黨席次持平，民進黨、親民黨各減1席，無黨籍則增加1席。

基隆人口數最多的安樂區「12搶7」戰況最為激烈，當選名單為鄭愷玲（國民）、俞叁發（國民）、秦鉦（國民）、張家馨（國民）、吳驊珈（民進）、張之豪（民進）、李文耀（民眾）。

劉韋巡獲得2095票成為落選頭，黃永翔獲得2010票成為落選第二名，兩人得票相當，綠營分票造成雙雙都落選。

原獲民進黨提名黃永翔因先前偽造文書案遭黨中央除名，改提劉韋巡，但黃永翔布局經營已久，仍決定參選到底，改以無黨參選，陷分裂搶票。