基隆市長謝國樑拿下9萬9915票小贏民進黨議長童子瑋7千多票，童子瑋首戰就獲得9萬2790票，很多支持者關心他的下一步，甚至有支持者在他發表感言後喊「選立委」。童子瑋昨深夜在臉書貼文表示，選舉結束之後他會繼續陪伴大家的生活，「未來的日子還很長，我們還有很多故事要一起經歷。」

童子瑋說，基隆市民用手中的選票做出了決定，他誠摯恭喜謝國樑市長，獲得市民的支持，繼續為基隆服務。

童子瑋表示，他要深深感謝所有支持他的朋友、政治前輩、議員夥伴、競選團隊、志工，以及始終陪伴他的家人。他知道，此刻大家心裡難免有些失落，你們真的辛苦了。

童說，這場選舉他走遍基隆七個行政區，聽見許多市民的故事與願望。這些故事讓他更加認識基隆，也更加深愛這座城市。他始終相信，市政最重要的工作，就是照顧每一個人的日常生活。無論選舉結果如何，他都會繼續為基隆努力。

童子瑋表示，在競總的「基隆夢想館」裡，有許多市民親手寫下的心願。這些夢想，不會因為選舉結束而失去意義。他衷心希望，每一張紙條上的心願，有一天都能在基隆實現。

童子瑋指出，選舉的過程是你們陪著他前進，選舉結束之後，他會繼續陪伴大家的生活，謝謝你們相信基隆的未來，我們都是基隆人。未來的日子還很長，我們還有很多故事要一起經歷。

童子瑋說，基隆永遠是他的家，這裡有他最愛的人，也是他最愛的城市，他會繼續在這裡生活，繼續陪伴大家，謝謝所有基隆人。