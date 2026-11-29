民進黨屏東縣長周春米4年前以1萬1077票驚險勝出，今年再與國民黨立委蘇清泉交手，周春米這次大勝，拿下27萬1019票，得票差距擴大至10萬1066票，得票率61.46％，連任成功。這場選戰不只是周春米四年施政期中考，也是屏東藍綠政治實力再檢驗，周春米挾執政優勢連莊，同時暴露國民黨在屏東縣長期缺乏縣長層級接班人才困境。

周春米2022年首度參選縣長，當年全國綠營選情逆風，加上民進黨初選激烈分裂，周春米初試啼聲僅拿下21萬7537票、得票率49.09%，僅比對手蘇清泉多1萬1千餘票，成為藍綠近年少見的票數差距。

4年後政治條件不同，周春米這次拿下27萬1019票，得票率61.46％，蘇清泉僅獲16萬9953票，得票率38.54％，周春米大贏蘇清泉10萬1066票。周春米除了在前縣長潘孟安既有基礎，更擴大建設面，將屏東從農業大縣轉型科技新城，招進台積電半導體供應鏈；推動高屏二快、屏南快、高鐵與捷運延伸等交通建設；更推出育兒三部曲、長照與校園環境改善及65歲以上長者健保費補助，讓政府照顧落實不同世代家庭，讓選民有感。

而潘孟案轉進中央後，與屏縣府合作暢通，加上民進黨在屏東連續執政近30年，從地方組織、政策延續到人才接班已建立一套體系，選戰組織動員亦強，均成為周春米爭取連任的要件。

國民黨立委蘇清泉三度挑戰縣長失利，地方政壇人士分析認為，蘇這次主攻治水、交通、人口流失及長者福利，試圖將綠營長期執政累積的民怨轉化為選票。但自家東港安泰醫院2024年火災釀9死，燒出醫院違建問題，遭檢方起訴後還在法院審理。選前他針對周春米家庭與育兒經驗負面發言，雖公開道歉，仍難掩失分。

政壇人士並指，國民黨敗選背後更深層問題是人才斷層，始終未能培養出具縣長層級競爭力接班梯隊，蘇清泉三度披掛上陣都落敗，若要突破屏東縣綠營長期執政局勢，須從平日扎根基層、培養中生代人才做起。