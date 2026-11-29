九合一大選落幕，中選會主委游盈隆凌晨12時13分出面開記者會，說明九合一、公投情況。他表示是因為投票所登錄有些出入「一直不能確定」，時間才有些耽擱，但跟過去相差無幾。至於多位現任立委轉戰縣市長成功，游表示目前補選時間還沒有決定。

游盈隆說明九合一選舉、公投情況，媒體詢問多位現任立委轉戰縣市長成功，中選會目前是否規畫補選日期？游盈隆回應，目前還沒有，但依據法律規定，12月25日當選人就職，就從12月25日算起，3個月內要補選，因此中選會很快就會來做規畫，至於補選在農曆年前還是年後，游說「目前都還沒有決定。」

另外，游盈隆也說明，今年九合一選舉全部開完票時間為凌晨12時10分，媒體詢問開票出現哪些問題？游盈隆指出，今天就開票時間來說，其實99.9％都很正常，在晚間10時左右就已經達到了99％，最後有10個投票所票沒開出來，一處是雲林縣斗六市投票所，其它在新竹縣，因此時間有點耽擱，但大致上跟過去相差無幾，不必去計較5、10分鐘。

媒體追問投票沒開出來的原因，游盈隆補充，是投票所登錄有一些出入，一直不能確定，現象滿常見，這就是為什麼4年前一直到晚上11點40分才正式確定，這是投開票技術方面的問題，他們會去研究、改善。

至於驗票機制，游盈隆說，根據選罷法第69條規定，若有次高票落選者提出驗票，驗票標準是得票差距在千分之3以內，落選人若提起驗票或請法院重新驗票，必須在投票日後七天內，向該管法院提出申請，這部分法律有相當明確的規定。