基隆市長謝國樑拿下9萬9915票小贏民進黨議長童子瑋7千多票，童子瑋首戰就獲得9萬2790票，很多支持者關心他的下一步，甚至有支持者在他發表感言後喊「選立委」。童子瑋昨深夜在臉書貼文表示，選舉結束之後他會繼續陪伴大家的生活，「未來的日子還很長，我們還有很多故事要一起經歷。」

2026-11-29 02:17