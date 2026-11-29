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雲林張家第三個縣長夢碎 張麗善凌晨臉書發文：讓大家失望了
雲林縣長選舉藍綠對決，原本外界普遍看好國民黨候選人張嘉郡承襲張家政治香火，接棒姑姑、縣長張麗善，沒想到意外落馬，敗給對手劉建國，張麗善今凌晨在臉書發文，指選舉結果令人意外，「讓大家失望了，真的很抱歉」。
張嘉郡以173票之差敗給劉建國，些微差距寫下雲林政治史紀錄，張麗善凌晨在臉書發文如下：
「選舉結果、令人意外，深具檢討、努力不夠。感謝一路支持陪伴的朋友們，讓大家失望了⋯真的很抱歉⋯感恩在心⋯合十祈禱」。
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