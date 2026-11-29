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在地深耕22年 王美惠翻轉嘉市
民進黨嘉義市長候選人王美惠深耕在地廿二年，擊敗「藍白合」民眾黨張啓楷，國民黨黃敏惠累計執政十七年的嘉市變綠地，王美惠說，「自己是一個沒有太多資源的嘉義女人」，能夠一步一腳印走到今天，靠的是鄉親的信任、鼓勵、握手與擁抱。
王美惠昨致詞宣布當選時說，自己長期往返台北與嘉義，經常一早六點出門，搭六時五十七分高鐵北上開會，即使人在外地，心裡始終掛念嘉義市民，以及地方每項建設進度，希望持續為嘉義爭取更多資源，相信鄉親都看得到她廿多年來騎著摩托車、站在第一線為地方服務的努力。
王美惠指出，嘉市是大家共同的家，未來希望市民攜手合作，讓外界提到嘉義時，都能對這座城市豎起大拇指。
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