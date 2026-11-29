苗栗縣長選舉結果出爐。國民黨候選人鍾東錦靠基本盤藍大於綠優勢，加上政績及獲得中間選民青睞，得票率六成二，成功連任。民進黨候選人陳品安雖知名度較不足，但是拿下十萬七千多票，已創民進黨在縣長選舉的歷史新高。

鍾東錦此役拿下十七萬六千九百一十七票。相較於他二○二二年以無黨籍身分投入縣長選舉，面臨藍綠夾殺，他在全縣十八鄉鎮市，輸了苑裡鎮、後龍鎮、通霄鎮及卓蘭鎮；這次選舉他重返國民黨，延攬立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐，及民眾黨賴香伶擔任副縣長，營造藍白合並補強海線地區及年輕族群等弱點，最終在藍綠對決的氣氛下大獲全勝。

陳品安雖有女性和專業的形象，且獲得賴清德總統欽點，有中央資源助攻，奈何兩屆議員經營都偏向通苑地區，缺乏全縣的知名度，得票率三成七，雖打團體戰，但在頭份市長、竹南鎮長及苗栗市長選舉泛綠軍得票，並沒有完全轉移給她，還是難以挑戰鍾東錦連任勢頭。

政壇人士分析，鍾東錦雖成功連任，但十八鄉鎮市長選舉，藍營在人口密集的頭份市、竹南鎮及苑裡鎮都失利，將考驗鍾東錦的整合及執政能力。