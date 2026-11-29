新竹市長高虹安成功連任，根據中選會資料，高虹安這次拿下十二萬九一五九票，創下新竹市長選舉史上最高得票紀錄，高虹安感謝民眾黨與國民黨在選舉中的支持，未來會不分黨派檢視各候選人政見。

高虹安第一任的任期因官司纏身一度遭停職，還歷經大罷免風波的嚴峻考驗；即便任內的施政內容與行政效率多次遭競爭對手猛烈質疑，如今，新竹市民透過選票做出決定，刷新紀錄的得票數，顯示選民對她的支持與信任。

高虹安確定勝選後表示，大家一起完成了一場偉大的民主選舉。每位走進投票所的市民，都為新竹市的下一個四年做出了自己的選擇。她感謝新竹市民，再次把市長的責任託付給她。這一票的分量，她會用接下來四年的努力工作來回應。