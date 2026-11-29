法務部前次長黃世杰代表民進黨參選桃園市長落敗。昨晚近八時他現身競選總部，坦言努力不夠，將深刻反省，支持者不捨落淚。雖然黃世杰這次得票相較上次有成長，但是地方人士觀察，綠營在桃園面臨接班梯隊大亂，人選與地方連結脫鉤的問題，是此次敗選主因，也是未來警訊。

黃世杰挑戰現任市長張善政沒能成功，他昨晚表示，選舉終將結束，大家仍是生活在同一座城市的鄰居、朋友與家人，不應因一次挫折而失去對桃園未來的期許。

地方人士觀察，綠營四年前地方選舉，林智堅因論文案下台後，導致接班梯隊大亂，原桃園立委鄭運鵬連任落敗後，到財團法人中華顧問工程司任董事長，去年轉任台灣世曦工程顧問公司董事長；黃世杰也是敗選立委，進法務部當次長，不只跟地方連結脫鉤，也給民眾「選輸反升官」印象。

另外，黃世杰雖強調自己是桃園在地，但此次市長人選確定前，相較總統府副秘書長何志偉、立委王義川等人積極表現，他被動等民進黨徵詢及中央提名，難免讓綠營基層對他「有心服務」打問號。此次選舉雖有「洋流」擾動地方選情，但基本盤鬆動流失是事實，不是造勢呼口號就能挽回。