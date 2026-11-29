高雄市長選舉，民進黨候選人賴瑞隆以七十七萬四八八二票、得票率百分之五十二點九大勝國民黨對手柯志恩逾十萬票，且綠營在議會席次大幅成長，首度拿下卅三席議員單獨過半，在高雄將迎接「完全執政」。賴瑞隆勝選謙稱，若沒有「洋流」，高雄選情恐更艱困，他也向柯志恩釋出善意，盼攜手為高雄努力。

高雄市長選戰激烈，雙方全力催票，選前之夜各自展現強大動員實力。開票後，賴瑞隆保持領先，柯志恩緊咬不放，雙方票數差距一度維持在二至三萬票；隨著開票進度推進，賴瑞隆逐漸拉開領先優勢，最終以七十七萬四八八二票擊敗柯志恩的六十七萬七二八票。

柯志恩昨晚七點四十分承認敗選，她站上舞台時紅著眼眶說，國民黨在高雄得票比四年前跨了一大步，代表有努力空間，四年前她做出承諾留在高雄，雖然支持度不夠讓她進高雄市政府，但足以讓她奉獻出下半輩子。她也說，未來不會選區域立委；至於是否繼續選高雄市長，這個問題她現在無法回答。

國民黨候選人柯志恩（右二）昨晚承認敗選，她強調未來不會選區域立委；至於是否繼續選高雄市長，這個問題現在無法回答。記者徐白櫻／攝影

柯志恩安慰支持者說，請大家不用擔心她選完就會到台北，她是南部的孩子，「我不是政客，我是歸人」，這土地對她來說，絕對不是選舉的戰場，是永遠故鄉，選前在這裡，選後也會在這裡，並恭喜賴瑞隆當選市長。

賴瑞隆昨晚約七時五十分才走出競總，在現任市長陳其邁及民進黨立委的陪同下向支持者致謝。賴說，感謝陳其邁六年卓越政績，讓高雄人相信他是接棒的最佳人選，未來將在陳其邁打下的良好基礎上全力以赴，讓高雄大步向前，並感謝前市長謝長廷、陳菊及代理市長葉菊蘭等人對高雄的付出。

賴瑞隆說，若沒有民進黨台北市長候選人沈伯洋帶給大家歡樂、正向選舉，高雄選情恐更艱困，他也向柯志恩釋出善意，盼攜手為高雄努力，未來將繼續與所有戰友合作，讓高雄、台灣更好。他也感謝柯志恩及其他三名競選對手，期待未來一起努力，讓高雄更好，相信這是雙方共同目標。

賴瑞隆選戰主打「尊邁」，強調延續陳其邁施政，此次投票率雖僅六成四，但賴瑞隆得票數仍成功「超車」陳其邁的七十六萬多票；至於議會席次，國民黨五名現任議員落馬，民進黨則拿下卅三席，首度單獨過半，在高雄贏來全面執政。