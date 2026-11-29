國民黨籍桃園市長張善政連任，大勝民進黨對手黃世杰十三萬票。從四年前空降代打，到如今以執政優勢力克挾洋流猛攻的對手，張善政低調穩健地替藍營固守桃園，這場勝選不只是對其地方執政的肯定，也替他的未來保留想像空間。

四年前的張善政，投入桃園之初甚至難以融入藍營；臨危受命勝選就任市長後，維持務實低調作風，聲量或許不如其他直轄市長，施政卻有實質進展。他收拾綠線捷運北機廠停滯困局、整頓中壢新明市場，推進軌道與民生建設；免費營養午餐、教科書等貼心政策照顧市民；首創婦幼局、可負擔住宅，展現前瞻思維。

原本，張善政的連任看似不太有懸念，黃世杰在最後兩個月挾「洋流」氣勢步步進逼，一度傳出差距拉近。張善政回防，在最後一周以埤塘光電議題反擊，猛攻與水利會關係緊密的黃世杰，成功展現市政穩定治理、捍衛家園環境的形象，守住勝果。

這場勝選也反映藍白合的效益。張善政以上屆民眾黨對手賴香伶「桃園前進」為競選主軸之一，獲民眾黨創黨主席柯文哲和主席黃國昌支持，最後的得票數和得票率雙雙刷新紀錄。

桃園超過二三五萬人，年輕與新興選民持續增加。張善政高票連任，意義超越地方層次。他的行政歷練與跨界能力，連賴清德總統都公開盛讚是足以競選總統的人才；他在選戰期間南北奔波輔選，並積極助攻雙北選將蔣萬安與李四川，進一步提升他在藍營的分量。

張善政尚未展露二○二八年的政治野心，國民黨的未來領袖是誰也還不明朗，但這場勝選證明了穩健治理、藍白整合與中間路線，可相互加乘；對張而言，桃園不只是連任的起點，更是邁向全國政治舞台的試金石。張的政績和治理能力，是否有機會成為藍營跨越藍綠、爭取中間選民的關鍵人物，備受關注。